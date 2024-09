Un quart d'heure canon a suffi à La Gantoise face à OHL

Max Dean (9e), Noah Fadiga (13e) et Andri Gudjohnsen (78e) ont griffé le succès de La Gantoise 3-0 sur OHL lors de la 9e journée du championnat, dimanche. Au classement, les Buffalos se retrouvent 2es avec 16 points, 6 de retard sur le leader Genk. Louvain (11 points) est 12e.

A Gand, Wouter Vrancken a offert à Zalán Vancsa sa première sélection en remplacement d'Omri Gandelman, blessé. Le coach gantois a aligné Dean en pointe à la place de Gudjohnsen et a préféré Hugo Gambor à Jordan Torunarigha en défense. À Louvain, Oscar Garcia a effectué deux changements: Siebe Schrijvers et Thibault Vlietinck ont remplacé Birger Verstraete et Oscar Gil.

Les Buffalos ne pouvaient rêver d'un meilleur début de rencontre: lancé dans la profondeur par Franck Surdez, Archie Brown a servi Dean, qui a frappé en un temps (9e, 1-0). À peine l'Irlandais avait fêté son but que la défense louvaniste a laissé à Fadiga tout le temps de s'enfoncer et de tromper Tobe Leysen (13e, 2-0).