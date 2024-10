Une centaine de footballeuses demandent à la FIFA d'interrompre le sponsor saoudien

Plus d'une centaine de joueuses professionnelles de football, originaires de 24 pays, ont adressé une lettre ouverte à la fédération internationale (FIFA) pour demander de mettre un terme au partenariat avec la compagnie pétrolière et gazière saoudienne Aramco. Elles décrivent cette collaboration comme un "doigt d'honneur au football féminin."

Selon les joueuses, la FIFA doit reconsidérer ce partenariat, car les activités d'Aramco causent beaucoup de dégâts à la nature et les autorités saoudiennes commettent des violations généralisées des droits humains, en particulier à l'égard des femmes et de la communauté LGBTQ+.

"En plus de financer le régime saoudien, Aramco est l'un des plus grands pollueurs de la planète que nous appelons tous notre maison", a déclaré la capitaine de l'équipe nationale du Canada Jessie Fleming. "En acceptant le parrainage d'Aramco, la FIFA choisit l'argent plutôt que la sécurité des femmes et de la planète, et c'est une chose contre laquelle nous nous opposons ensemble en tant que joueuses."

"Cette lettre montre qu'en tant que joueuses, c'est ce que nous ne voulons pas supporter et accepter dans le football féminin", a ajouté la Néerlandaise Vivianne Miedema. "C'est simple, ce sponsoring est en contradiction avec les propres engagements de la FIFA en matière de droits humains et de protection de la planète."

Au total, 106 joueuses ont signé la lettre, dont la Red Flame Ella Van Kerckhoven.