Une "nouvelle ère pour le football roumain", estime Edward Iordanescu

"C'est bien de se retourner vers le passé et ces moments formidables. Mais c'est une autre génération, on parle d'un groupe fantastique, avec de la personnalité. C'est une nouvelle ère pour le football roumain", a expliqué Iordanescu, lui-même fils du sélectionneur de 1994, Anghel Iordanescu.

Surprenants premiers d'un groupe très serré avec la Belgique, la Slovaquie et l'Ukraine (toutes les équipes ont fini avec quatre points) grâce à la différence de buts, les Roumains ont l'occasion de marcher dans les pas de leurs illustres prédécesseurs des années 1990 et 2000 emmenés par Gheorghe Hagi, quarts-de-finalistes du Mondial 1994 et de l'Euro 2000.

"Un match pour accéder en quarts de finale n'est pas facile. Les Pays-Bas sont favoris demain, ils ont des joueurs incroyables, le groupe à une valeur de 1 milliard d'euros, ils ont beaucoup d'expérience en grands tournois. Mais nous avons nos propres forces. On a un groupe stable, tant sur le plan humain que sportif. Et tout un pays est derrière nous et nous soutient", a prévenu le sélectionneur roumain.

Pour lui, ses joueurs ne pourront se permettre la moindre erreur individuelle, face à une équipe qui a l'habitude de jouer ce genre de match. "On sait que l'on devra faire un match proche de la perfection pour obtenir un bon résultat. On doit bien se préparer et on a eu le temps de récupérer. Mentalement, on va devoir être très forts, notamment dans les situations décisives."