Utrecht et sa colonie belge prennent la tête du classement

Les Tukkers ont pris le commandement par Sam Lammers (11e, 0-1) tandis que Jens Toornstra (14e, 1-1) et Can Bozdogan (52e, 2-1) ont donné la victoire aux visités. A Utrecht, Alonzo Engwanda a joué tout le match, Siebe Horemans a été remplacé (77e), Anthony Descotte est monté au jeu (65e) et Matisse Didden est resté sur le banc comme Alec Van Hoorenbeeck à Twente (4 points, 11e).

Lancé à la 64e, Dylan Mbayo a inscrit le deuxième but lors du succès 3-0 de Zwolle sur Heracles. Dylan Vente (13e) et Filip Krastev, sur assist de Mbayo, ont assuré les trois premiers points de Zwolle (14e), qui devance Heracles (2 points, 16e).