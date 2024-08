Victoire surprise de Dender à La Gantoise

Menés à la pause, les Buffalos égalisaient par Daisuke Yokota qui ponctuait une belle action gantoise à la 47e minute. Mohamed Berte inscrivait le but de la victoire pour Dender d'une superbe frappe dans la lucarne à la 86e minute.

Auteur d'un partage face à l'Union (0-0) la semaine passée pour son premier match en D1A, le club promu a inscrit son premier but en Jupiler Pro League par l'entremise de Jordy Soladio, qui trompait Davy Roef à la 24e minute.

Avec 4 points sur 6, Dender prend la 5e place derrière Westerlo et Anderlecht, les deux seuls clubs auteurs d'un 6 sur 6. OHL, l'Union et le Standard comptent aussi 4 unités.

La Gantoise, 9e, totalise 3 points, tout comme Charleroi, l'Antwerp et Courtrai. Le FC Bruges, Malines, Genk et le Beerschot ont 1 point, tandis que le Cercle Bruges et Saint-Trond bouclent la marche sans la moindre unité.