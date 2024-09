Westerlo a trouvé à Tottenham un successeur à Nicolas Madsen, l'Anglais Alfie Devine

Le joueur de 20 ans est un pur produit du club londonien, que ce dernier avait déjà envoyé faire ses armes à Port Vale (en League One) et Plymouth Argyle (en Championship) la saison dernière. Le milieu de terrain anglais, 1m82, a déjà fait deux apparitions au sein de l'équipe première des Spurs et a été couronné en janvier 2021 "plus jeune buteur" de l'histoire du club en FA Cup, le championnat anglais de Premier League.

En juillet, Westerlo a déjà attiré le Croate Luka Vuskovic, prêté par l'Hajduk Split, qui rejoindra ensuite Tottenham à l'intersaison 2025.