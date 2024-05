Will Still quitte son poste d'entraîneur à Reims avec effet immédiat

Will Still a quitté son poste d'entraîneur à Reims avec effet immédiat tout comme son frère et assistant Nicolas Still, a annoncé le club français jeudi.

"Au vu de cette décision et afin de permettre au Stade de Reims de se projeter sereinement vers le prochain exercice, il a également été décidé que Will Still ainsi que son adjoint Nicolas Still se mettraient en retrait de leurs fonctions respectives dès aujourd'hui", a précisé Reims dans son communiqué.

Will Still, 31 ans, était à la tête de Reims depuis octobre 2022 et a dirigé son dernier match dimanche dernier lors de la défaite 4-1 à Clermont, lanterne rouge en Ligue 1. Au terme d'une réunion organisée ce jeudi, le club champenois et l'entraîneur brabançon ont décidé de ne pas poursuivre leur aventure ensemble la saison prochaine.

Passé aussi par le Beerschot, comme entraîneur principal, et le Standard, en tant qu'adjoint, Will Still présente un bilan de 26 victoires, 17 nuls et 22 rencontres en 65 matches à la tête des Rémois. Il avait notamment connu une série de 19 matches sans défaite la saison dernière.

"Je remercie le Stade de Reims, le Président Caillot et Mathieu Lacour de m'avoir donné cette opportunité unique et de m'avoir soutenu tout au long de mon trajet ici", a réagi Will Still, cité dans le communiqué. "Je serai éternellement reconnaissant envers le Stade de Reims ainsi que toutes les personnes impliquées de près ou de loin avec le club. Je remercie en particulier tous les joueurs avec qui j'ai pu travailler, tout le staff technique, performance, analytique, médical ainsi que les intendants, mais aussi et surtout tous les supporters de ce club formidable. Delaune et la Champagne auront toujours une place particulière dans ma vie et je resterai le premier supporter des Rouge et Blanc."