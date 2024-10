Wojciech Szczesny sort de sa retraite et signe au FC Barcelone pour remplacer Ter Stegen

Szczesny a disputé 252 rencontres avec la Juventus, remportant trois championnats et trois Coupes d'Italie. Son palmarès comprend aussi une FA Cup avec Arsenal en 2015. Il a remporté le trophée de Gardien de l'année en Premier League en 2014 et en Serie A en 2020.

Szczesny avait fini sa formation à Arsenal, qu'il a rejoint en 2008. Prêté à Brentford en 2009-2010, il est resté le gardien des 'Gunners' jusqu'en 2015 et un nouveau prêt de deux ans, à l'AS Rome. Szczesny a été recruté par la Juventus en 2017 pour succéder à la légende Gianluigi Buffon dans le but turinois.

Szczesny compte 84 présences en équipe nationale polonaise, disputant les Coupes du monde 2018 et 2022 et les Euros 2012, 2016, 2020 et 2024.

Ter Stegen a été victime d'une rupture du tendon rotulien du genou droit le 22 septembre lors de la victoire à Villarreal et risque de ne plus pouvoir jouer cette saison.