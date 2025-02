Sergio Agüero, l'acteur de Drago Malfoy, le fils de Beckham: des stars vont s'affronter dans une course... de Formule E

Un peu comme le GP Explorer (course de formule 4 organisée par Squeezie), les participants auront droit à un programme intensif avec des séances d'entraînement, de simulateur, du cardio, de la conduite pour se rendre compte à quel point la routine d'un pilote professionnel peut être difficile.

Tout cela sera filmé à destination des réseaux sociaux des créateurs et ceux de la Formule E. Un documentaire plus long sortira également en 2025. Cet évènement aura lieu le week-end du 5 et 6 mars à l'autodrome de Miami.

What a line-up so far for Formula E Evo Sessions!

Our world-class drivers will put 11 of the world’s biggest personalities through their paces as they get to grips with the GEN3 Evo



One spot remains... #EvoSessions