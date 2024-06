Ajay Mitchell attendu lors de la draft pour rejoindre Toumani Camara en NBA

La Belgique pourrait compter d'ici jeudi deux joueurs en NBA, la ligue nord-américaine de basketball. Ajay Mitchell possède en effet de grandes chances d'être sélectionné lors de la draft qui se déroulera mercredi et jeudi à New York.

Fils de Barry Mitchell, joueur américain qui a joué à Ostende, Gand et Liège, dans les années 1990 et 2000, Ajay Mitchell est né en Belgique où il a fait toutes ses classes. Il a notamment porté le maillot de Limburg United entre 2019 et 2021 avant de rejoindre les États-Unis et l'université de Santa Barbara.

Le meneur a bouclé sa dernière saison en NCAA, le circuit universitaire américain, avec 19,5 points, 3,9 rebonds et 4 assists de moyenne. Des performances qui l'ont poussé à s'inscrire à la draft. Le traditionnel rendez-vous de recrutement des jeunes joueurs universitaires ou étrangers se tiendra pour la première fois sur deux jours. Le premier tour est prévu dans la nuit de mercredi à jeudi en Belgique et le second tour jeudi à partir de 22h00 heure belge.