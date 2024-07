Alexander Hendrickx satisfait après un "premier sérieux test réussi" contre l'Australie

"C'était un très bon match", a reconnu Hendrickx. "Nous avons gardé le contrôle, nous les avons fatigués avec notre possession de balle et nous avons neutralisé leurs contre-attaques. Nous avons été efficaces et le score de 6-2 est un beau résultat. Cela donne de l'élan et de la confiance, mais cela reste un match de poule et il y a certainement des points qui peuvent encore être améliorés. C'est toujours le cas."

Les Lions ont débuté leur groupe par des victoires poussives contre l'Irlande (2-0) et la Nouvelle-Zélande (2-1). Selon Hendrickx, il n'y a aucune raison de douter des Lions. "Nous voulons progresser à chaque match. C'est l'une de nos forces. Nous sommes présents dans les moments importants. Nous savions qu'il s'agissait d'un premier sérieux test et nous l'avons bien réussi", a-t-il souligné.