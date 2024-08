Avec un temps de 2:59.84, les Belgian Tornados se qualifient pour la finale du 4x400 m

Avec le 2e temps de leur série, les Tornados, composés de Jonathan Sacoor, Dylan Borlée, Florent Mabille et Kévin Borlée, terminent à la 6e place du classement combiné et en profitent pour égaler leur meilleure performance de la saison signée à l'Euro d'athlétisme de Rome le 12 juin dernier avec une médaille d'or à la clé.

Le Botswana, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Japon, la France, le Nigeria et l'Italie sont également qualifiés pour la finale qui se déroulera le samedi 10 août à 21h00. Le Nigeria a été disqualifié peu après les résultats officiels, ce qui profite aux Italiens et fait repasser la Belgique 2e de sa série et 6e au combiné.