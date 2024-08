Bacari éliminé en repêchages: "J'ai vu les autres loin devant et j'ai su que c'était fini"

L'athlète Elie Bacari a été éliminé en repêchages mardi du 110m haies des Jeux Olympiques de Paris. "J'ai vu les autres courir devant moi et j'ai su que c'était terminé", a réagi le jeune Belge après sa course.

À tout juste 20 ans, Elie Bacari disputait ses premiers Jeux. Sa déception est néanmoins grande de n'avoir pu se hisser en demi-finales. "Je n'ai pas de mots. Je suis déçu de moi-même", a-t-il commenté. L'athlète n'a pas livré sa meilleure course, renversant notamment plusieurs haies. Les nerfs ont-ils joué? "Non", affirme-t-il. "Mon départ était bon, mais je n'ai pas su gérer ma vitesse et j'ai été trop passif", a analysé le Louvaniste. "J'ai fait une grosse erreur à la troisième haie," a-t-il également concédé.

Le jeune sportif a finalement lâché en fin de course. "J'ai vu les autres courir loin devant moi et j'ai su que c'était terminé", a-t-il poursuivi. "C'est une déception parce que je sais que je pouvais atteindre les demi. J'étais en forme à l'entraînement, mon échauffement s'est bien déroulé. Mais j'ai livré une mauvaise prestation."