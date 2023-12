Bart Swings leader d'une équipe belge forte de sept éléments

Swings, qui recevra ce mercredi son Trophée National du Mérite Sportif, disputera au niveau individuel les 1.500 et 5.000 mètres ainsi que la mass start dont il est double tenant du titre (2020, 2022). Dans la poursuite par équipes, il sera épaulé par Jason Suttels et Indra Médard.

Vanhoutte sera au départ des 500 et 1.000 mètres. Isabelle van Elst y ajoutera le 1.500 mètres. Sandrine Tas sera présente sur 1.500 et 3.000 mètres et sur la mass start. Mathias Vosté se concentrera sur les courtes distances: 500, 1.000 et 1.500 mètres.

Dames: Sandrine Tas (1500 m, 3000 m et mass start), Fran Vanhoutte (500 et 1.000 m) et Isabelle van Elst (500 m, 1.000 m et 1.500 m)

Messieurs: Indra Médard (poursuite par équipes), Jason Suttels (poursuite par équipes), Bart Swings (1.500 m, 5.000 m, mass start et poursuite par équipes) et Mathias Vosté (500, 1.000 et 1.500 m).