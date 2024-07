Basket: des stars mondiales du streetball dribblent sur les terrains parisiens

Des centaines de fans de basket se sont rassemblés vendredi sous une chaleur écrasante pour assister aux matchs disputés entre habitués de ce terrain parisien et ceux qui sont, pour beaucoup, des idoles de leur enfance.

"On se croirait à New York": des stars américaines du streetball, une variante du basket-ball qui se joue dans la rue, sont venues défier des joueurs parisiens près du canal Saint-Martin, montrant l'expansion de ce sport en France, à dix jours de la première épreuve de 3x3 des JO.

"Je rêvais de les voir un jour et maintenant j'ai l'occasion d'organiser un évènement avec eux", sourit Gotham Rajaratnam, 23 ans, organisateur de la rencontre et co-fondateur de l'association éponyme du lieu, Le 144.

Devant cette scène inédite, le jeune homme laisse échapper quelques larmes de joie.

Américains et Français, qui se confondent sous leurs vêtements XXL et casquettes, font rebondir les balles sur fond de musique hip-hop quai de Jemmapes, "cœur du basket parisien" selon Lona Jackson, créatrice de contenus pour Overtime France, un média 100% basket.

Gotham et ses amis ont fondé l'association il y a un peu plus d'un an pour "relayer ce qui se passe sur le terrain", explique-t-il.