Basket: les Bleus de Wemby battus par la Serbie de Jokic

Et si sa première défaite avait souligné en partie le vide laissé par Wembanyama, forfait en raison d'un syndrome viral, le prodige de San Antonio était bien présent dans le Rhône.

Outillés à l'intérieur et à l'extérieur, capables de jouer placé et en transition, agressifs en défense où ils ont coupé les lignes de passes et limité au fil du temps l'influence de Wembanyama par des prises à deux, ces Serbes vices-champions du monde étaient trop forts pour les Bleus.

- Trou d'air -

Après un bon début (23-18 à l'issue du premier quart-temps), ces derniers ont notamment connu un gros trou d'air pendant tout le deuxième quart-temps (14-22 pendant cette période, 32-45 à la mi-temps) et une bonne partie du troisième, accusant jusqu'à 17 points de retard (34-51, 24e).

Ils sont revenus en fin de troisième quart-temps sur un tir primé de Victor Wembanyama en fin de possession qui a fait vibrer la LDLC Arena (52-59), puis sur une claquette-dunk de Bilal Coulibaly (65-69, 37e).