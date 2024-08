Basket: les Bleus heurtent leur plafond de verre face à l'Allemagne (85-71)

Mais sur le parquet, les Bleus ont vite déchanté. Après un bon début de match, ils ont mal fini le premier quart-temps, ce qui a créé un premier écart (24-18). Puis ils ont été étouffés par la défense allemande lors du deuxième et dominé en attaque. Matthias Lessort a beaucoup souffert face à Mo' Wagner, et "Wemby" a eu toutes les peines du monde à faire des différences quand il recevait le ballon dos au panier.

Il s'agit pourtant là de l'une des volontés affirmées par le sélectionneur Vincent Collet. Le prodige français a subi la puissance physique des Allemands, ce qui l'a poussé à s'écarter progressivement du panier, où il a pu faire des différences (quatorze points au total et douze rebonds).

En panne d'adresse globale (9/25), et en particulier extérieure (2/9), à la mi-temps, les Bleus ont initié un semblant de révolte au cours du troisième quart et surtout dans le quatrième en montant d'un cran en défense. En attaque, Isaïa Cordinier a insufflé une énergie nécessaire. Mais vaine finalement, face à l'Allemagne de Dennis Schröder et Franz Wagner (26 points chacun), bien plus prête que ces Bleus.