Ben Broeders, 3e à la perche à Bruxelles: "Paris aura toujours un goût amer"

Ben Broeders a terminé à une belle troisième place au saut à la perche vendredi à l'issue de la première soirée du Mémorial Van Damme, un résultat qui lui rapporte 7.000 dollars (près de 6315 euros) et l'aide à surmonter la déception des Jeux Olympiques de Paris. "Il m'a fallu un certain temps pour retrouver mes esprits, et ce processus est en réalité toujours en cours", a-t-il confié.

Aux Jeux Olympiques de Paris, Broeders a souffert de crampes et n'a pas réussi à passer les qualifications. "Ça n'a pas été facile de retrouver le rythme après les Jeux. Je savais que j'étais en excellente forme physique, mais mentalement, c'était un énorme coup dur", avoue-t-il. "Il m'a fallu du temps pour retrouver mes esprits, et en fait, ce processus est toujours en cours. Mais aujourd'hui, je peux sourire. L'année prochaine, je serai de retour, mais Paris aura toujours un goût amer pour moi."

Avec un saut de 5m82, Broeders a réalisé une excellente performance. "Je suis satisfait. Terminer troisième en finale de la Ligue de Diamant, il y a pire, non ?" Contrairement à beaucoup d'autres athlètes, Broeders ne semblait pas trop affecté par le froid. "Je me suis bien préparé contre le froid, entre les sauts je mettais ma veste de ski", a-t-il plaisanté. "Je suis allé chercher la plus épaisse veste que j'avais dans mon armoire."

Broeders cherche désormais à résoudre le problème des crampes. "Les personnes autour de moi prennent enfin au sérieux les crampes dont je souffre fréquemment. Ils réalisent maintenant que c'est un réel problème, et nous travaillons activement à trouver des causes et des solutions. Cela me soulage. Si nous trouvons une solution, je serai vraiment heureux."