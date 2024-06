Boston et Dallas pour des Finales inédites, Doncic et Tatum sous le feu des projecteurs

Boston, meilleur bilan lors de la saison régulière, a également dominé la Conférence Est dans ces playoffs en écartant sans trembler Miami (4-1), Cleveland (4-1) et Indiana (4-0). Face aux Mavericks, les Celtics disposeront du duo des "Jay" avec Jaylen Brown, meilleur joueur des playoffs de la Conférence Est, et Jayson Tatum qui affiche une moyenne de 26 points, 10,4 rebonds et 5,9 passes.

De son côté, Dallas, qui faisait office d'outsider, a surpris tout le monde en éliminant consécutivement les Los Angeles Clippers, Oklahoma City et Minnesota. La franchise pourra également compter sur son duo : Kyrie Irving et Luka Doncic, le prodige slovène en 28,8 points, 9,6 rebonds et 8,8 passes.