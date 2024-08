Cameron McEvoy titré sur 50m libre

L'Australien Cameron McEvoy a remporté le 50m libre en natation des Jeux Olympiques de Paris, vendredi. McEvoy s'est imposé en 21.25 dans le bassin de La Défense Arena. Le Britannique Benjamin Proud (21.30) a pris l'argent et le Français Florent Manaudou (21.56) a complété le podium. Le tenant du titre, l'Américain Caeleb Dressel (21.61), a terminé sixième.

McEvoy, 30 ans, décroche un premier titre olympique. Il avait remporté trois médailles de bronze dans des relais aux Jeux de Rio de Janeiro 2016 (4x100m libre et 4x100m quatre nages) et de Tokyo 2021 (4x100m libre). Il a été champion du monde de la distance en 2023 et est vice-champion du monde en titre.

Manaudou, 30 ans, est médaillé pour les quatrièmes Jeux consécutifs après remporté l'or à Londres 2012, l'argent à Rio 2016 et Tokyo 2021 sur cette distance ainsi que l'argent sur 4x100m libre en 2016.