Il fallait y penser: ce pilote de Formule 1 s'éclate et fait un Ironman... à la maison

Valtteri Bottas est à la recherche d'une solution, lui qui a perdu son volant chez Kick pour la saison prochaine. Le Finlandais, passé par Mercedes où il était le coéquipier de Lewis Hamilton à l'époque, continue de s'entretenir en vue de la fin de la saison, sans doute sa dernière en tant que titulaire en F1. Comment ? En faisant un Ironman... à la maison.

Le pilote a en effet dévoilé, sur Instagram, des images de ce drôle de défi sportif. On le voit d'abord nager dans sa piscine avant de foncer sur son vélo d'appartement. Il termine la journée sur un tapis de course, non sans une certaine souffrance en fin d'épreuve.

La suite pour lui, comme pour tout le peloton, ce sera le GP de Las Vegas, prévu le 24 novembre prochain.