"C'est vraiment accessible partout": à la découverte du flag football, future discipline olympique

Certains choisissent ce sport pour canaliser leur trop-plein d’énergie. D’autres se passionnent pour l’identité américaine associée à cette discipline.

L’un des éléments emblématiques du football américain : son équipement. Parmi les pièces obligatoires, on retrouve les protections pour les hanches, les cuisses, les genoux et le coccyx, ainsi que le casque et le protège-dents. Enfin, l’épaulière, composée de mousse et de plastique dur, complète l’ensemble.