Colsaerts repasse 2e en Écosse après le 3e tour, Besard 29e, Detry ne passe pas le cut

C'en est terminé par contre pour Thomas Detry qui ne passe pas le cut. L'Anversois, 31 ans, n'était pas dans son tournoi et a rendu une troisième et dernière carte de 71 (-1) sur l'Old Course avec quatre birdies pour trois bogeys aussi. Il termine à la 140e place.

Ils sont 71 à pouvoir achever le tournoi dimanche.

Lors de cet Alfred Dunhill Championship, les 168 participants jouent un tour sur chacun des parcours de Kingsbarns, St. Andrews Old Course et Carnoustie au cours des trois premiers jours. Les joueurs qui franchiront le cut après 54 trous se disputeront le titre lors de la dernière journée sur le mythique parcours de St. Andrews Old Course.