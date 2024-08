Corentin Laporte en bronze en escalade de bloc chez les U18 en Chine

Le Bruxellois, qui a atteint une fois le sommet, termine sur la troisième marche d'un podium occupé par le Japonais Hareru Nagamori, en or et qui aura atteint le sommet à trois reprises, et le Sud-Coréen Beomjin Park, en argent avec deux fois le top.

Corentin Laporte, 17 ans, avait pris la 2e place des qualifications puis la 6e de la demi-finale parvenant à se hisser dans une finale rassemblant 6 grimpeurs.