Cynthia Bolingo confirme une blessure, mais au mollet

"Malheureusement, en raison d'une blessure (que j'espère mineure) au mollet, je ne pourrai pas disputer les World Relays avec les Belgian Cheetahs", a expliqué Cynthia Bolingo. "Comme d'habitude, je vais tout faire pour revenir en forme le plus vite possible, mais comme j'ai toujours dit, nous sommes des êtres humains avant d'être des athlètes professionnelles, ce qui signifie que nous avons aussi des émotions."

Cynthia Bolingo, 31 ans, ne veut pas non plus prendre de risques en vue de l'Euro à Rome du 7 au 12 juin, et, surtout, des Jeux Olympiques de Paris du 26 juillet au 11 août.

Cynthia Bolingo s'était déjà montrée prudente en scratchant l'épreuve individuelle sur 400m aux Mondiaux en salle de Glasgow début mars, se consacrant uniquement au relais 4X400m. Les Belgian Cheetahs y avaient battu leur record de Belgique à deux reprises, en séries (3:28.07) puis en finale (3:28.05)

Aux Bahamas, le relais 4X400m devra se débrouiller sans l'une de leurs fers de lance. Hanne Claes, Imke Vervaet, Camille Laus, Naomi Van Den Broeck, Liefde Schoemaker et Kylie Lambert chercheront à qualifier la Belgique pour les JO de Paris cet été.