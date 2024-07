De la "mystique" aux "valeurs", comment la France est devenue l'autre pays du judo?

R: "L'intérêt que les Français portent à l'art du combat japonais apparaît de manière extrêmement forte au début du XXe siècle, conséquence immédiate de la victoire du Japon sur la Russie dans la guerre de 1904-1905 à l'étonnement universel. Les explications données, c'est à la fois un esprit guerrier, le bushido, et une méthode de préparation physique, le jujutsu. A partir de là, dans quasiment tous les pays du monde, des instructeurs japonais sont appelés pour former des soldats et des policiers."

Bien avant Teddy Riner et Clarisse Agbegnenou, la France est tombée amoureuse du judo au XXe siècle grâce notamment au "statut mystique du Japon", au "prosélytisme" de ses disciples et aux "valeurs" éducatives qu'il véhicule, selon Michel Brousse, historien du judo.

Q: Et créé la "méthode Kawaichi"...

R: "Dans ce qu'on appelle la méthode Kawaishi, il y a 147 techniques. Avec Feldenkrais, il a structuré un genre de programme, avec des durées d'apprentissage pour chaque ceinture. Et au bout de trois ans, on est ceinture noire et on devient professeur. C'est un syllabus extrêmement efficace, un 'prêt-à-enseigner'. (...) Dans les années 1920, les Anglais avaient créé un système de ceintures de couleurs, Kawaishi l'a importé."

Q: Est-ce qu'il y avait un terrain favorable ?

R: "Le terrain favorable est lié à l'intérêt des Français pour la culture japonaise. Mais ensuite, c'est un maillage des clubs qui va se mettre en place. Les judoka vont faire beaucoup de prosélytisme. Quand il y a un match de foot, à la mi-temps on met des tapis et on fait une démonstration. Il y a une bagarre organisée pour montrer comment le judo est efficace, si on est agressé dans la rue. C'est toujours cette idée du petit qui n'a pas hérité de la force physique, mais qui est intelligent, habile et qui grâce à la précision de ses gestes va pouvoir faire tomber quelqu'un qui est plus fort. C'est l'image sur laquelle se construit le judo, avec l'arrière-plan culturel du Japon, de la mystique de l'Orient, du samouraï."

Q: Comment est-on ensuite devenu le deuxième pays du judo ?

R: "Très vite, il va y avoir un engouement. Pendant les Trente Glorieuses, les Français ont plus de disponibilité pour les vacances, le loisir, plus de facilité financière, de soucis pour le corps et leur bien-être, et pour l'éducation des enfants. Cette période est extrêmement faste pour le judo français, qui se développe d'une manière exponentielle beaucoup plus que d'autres disciplines."