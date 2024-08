Delphine Nkansa se qualifie pour les demi-finales malgré sa "mauvaise course" sur 100 m

Nkansa a égalé son record personnel en courant en 11.20. "Encore ce 11.20, ça commence à m'énerver", a souri Nkansa. "Heureusement, j'ai encore une chance de passer en dessous lors des demi-finales. Je n'ai plus rien à perdre. Il faut encore tout donner une fois et puis se concentrer sur le relais. Je ne sais pas si je poursuivrai ma saison après les Jeux. Normalement, je pars en vacances."

L'athlète de 22 ans n'était pas pleinement satisfaite de sa course. "C'était une mauvaise course car j'ai complètement raté mon départ. Mais je me suis ensuite dit que ce n'était pas fini et j'ai essayé d'en tirer le meilleur. J'étais très heureuse quand j'ai vu que j'étais troisième mais après j'ai vu le chrono qui n'était pas ce qu'il devait être."