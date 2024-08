Deuxième chrono belge sur 800m, Pieter Sisk ne s'attendait "pas à courir aussi vite"

"Je savais à l'avance que ce serait une course très rapide. On avait demandé au lièvre de passer en 49.2 au 400m. Le plateau des participants était l'opposition parfaite pour réaliser un temps rapide. Je voulais poursuivre sur ma bonne forme de Paris et mon objectif était de courir la limite pour les Mondiaux (1:44.50, ndlr). Là, je passe plus d'une seconde en dessous. Je m'attendais à faire un temps rapide, mais je ne m'attendais pas à courir aussi vite, toutes les conditions étaient parfaites. Ce chrono me permet de travailler sereinement pour Tokyo", a commenté Pieter Sisk via son entourage.

Avec son chrono, Pieter Sisk se situe juste derrière Eliott Crestan sur 800m qui avait battu le vieux record d'Ivo Van Damme le 7 juillet à Paris en Ligue de Diamant. Le Namurois avait ainsi effacé la marque de 1:43.86 établie par Van Damme le 25 juillet 1976 à Montréal. Un temps qu'a battu donc aussi Pieter Sisk qui s'est classé 5e de cette manche de la Ligue de Diamant de Lausanne jeudi et disputera encore celle de Silésie en Pologne dimanche.