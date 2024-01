Doc Rivers reprend les rênes des Milwaukee Bucks

Rivers, 62 ans, avait été remercié par Philadelphie au mois de mai 2023, après une élimination en playoffs au stade des demi-finales de la Conférence Est.

Rivers va prendre les rênes d'une cinquième franchise NBA, après Orlando (1999-2004), les Boston Celtics (2004-2013), qu'il avait menés au titre en 2008, les Los Angeles Clippers (2013-2020) et Philadelphie (2020-2023). Avec 1.097 victoires en saison régulière, il est le 9e coach le plus victorieux de l'histoire et dispose d'un bilan global de 59% de victoires (763 défaites). Ses 111 succès en playoffs le classent en 4e position des coaches les plus productifs dans ces rencontres.