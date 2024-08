Elie Bacari veut battre les records de son partenaire Obasuyi : "On se tire vers le haut"

Le Louvaniste, né en Côte d'Ivoire, vise une place en demi-finales du 110 mètres haies à Paris. "Je veux y arriver", a-t-il déclaré avec enthousiasme. "Et nous verrons à partir de là. Ce serait bien si je pouvais battre le record national de Michael (Obasuyi, ndlr) chez les espoirs (13.32, ndlr). Et cela lors d'une course où il est également présent. C'est dans ma tête". Le record personnel de Bacari est de 13.38 depuis le mois de juin.

"Je n'ai pas de sentiment particulier", a-t-il déclaré vendredi. "Pour moi, c'est une compétition comme une autre. Je suis arrivé au village olympique hier. Je suis arrivé trop tard pour aller découvrir le stade. C'est un peu dommage, mais j'espère voir le Stade de France avant ma course. C'est toujours bien d'être allé au stade avant sa course".

"C'est un peu un jeu amical entre nous", a-t-il poursuivi en riant. "Je dis à chaque course que je veux battre son record, mais je ne l'ai pas encore fait. Il m'arrive aussi de dire que je veux effacer son record national chez les seniors (13.20, ndlr), mais il me répond toujours qu'il ira encore plus vite. De cette manière, nous nous tirons vers le haut l'un avec l'autre. Qui sait ce qui est possible. C'est une piste rapide ici à Paris".