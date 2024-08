Elise Vanderelst ne passe pas les séries: "Une nouvelle chance demain"

En ce qui concerne le déroulement de la course, Vanderelst n'avait pas grand-chose à redire. "J'ai pu continuer à accélérer jusqu'à l'arrivée et je n'ai jamais été lâchée, donc, dans ce sens, je peux être satisfaite", a-t-elle raconté. "Je me sentais bien et énergique, je suis contente de cela. Au début, j'ai pu m'économiser, ce qui m'a permis de faire quelques mètres supplémentaires pour avancer ensuite. Naturellement, je pensais de passer directement et d'éviter les repêchages, mais cela n'a pas réussi de peu."

Vanderelst est convaincue qu'elle peut encore se qualifier pour les demi-finales via les repêchages mercredi. "Il y aura une nouvelle possibilité demain. Le niveau sera également élevé, mais digérer les courses successives est une force chez moi", pense la détentrice du record national. "J'espère bien récupérer et être plus fraiche que le reste demain. Il n'y aura que trois qualifiées au lieu de six, donc j'avais évalué à 50-50 les chances de qualification via les séries ou les repêchages. Le focus est à présent sur la récupération."