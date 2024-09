Gantoise, Dragons, Braxgata et Watducks se détachent déjà après 3 journées

Le Dragons, le Braxgata, la Gantoise et le Waterloo Ducks, dans l'ordre du classement, restent invaincus après 3 journées de la Belfius Hockey League et s'imposent déjà comme favoris pour les playoffs de fin de saison.

Le succès le plus démonstratif de dimanche est à mettre à l'actif des championnes en titre de la Gantoise, qui ont écarté les promues de Mechelse par 4-0, avec un doublé d'Astrid Bonami, complété par deux autres buts d'Ambre Ballenghien et Anne-Sophie Vanden Borre. Ces trois équipes totalisent le maximum de points (9) et devancent le Waterloo Ducks victorieux 2-0 face au White Star (7 pts).

Herakles, Antwerp et Racing sont déjà relégués à 3 unités de cette 4e place, synonyme de dernier ticket pour les playoffs. L'Herakles s'est incliné sur ses terres lierroises 1-2 devant le Racing, tandis que l''Antwerp a remporté son derby anversois 1-0 sur le Victory. Louvain et Wellington, tous deux avec 3 points, attendent des adversaires plus à leur portée. Victory, Mechelse, et White Star n'ont toujours pas réussi à débloquer leur compteur.