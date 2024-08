Inès Piret et Annelore Bex éliminées en quarts de finale par les Américaines

La Belgique avait terminé 2e de sa poule avec deux victoires et une défaite, et avait dû passer par un barrage pour rejoindre le tableau et les huitièmes de finale. Piret (17 ans) et Bex (18 ans) s'étaient imposées, vendredi, contre les Mexicaines Naomi Alejandra Cruz et Angélica Jazmin Torres Galvan (21-12 et 21-14). En huitièmes de finale, les Belges avaient ensuite écarté les Néerlandaises Trijntje Veerbeek et Floor Hogenhout (21-14, 16-21, 15-6).

Il n'y a pas de match de classement prévu aux championnats du monde U19. Inès Piret et Annelore Bex termineront 5e à égalité avec les trois autres équipes éliminées en quarts de finale.