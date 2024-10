"J'abandonne le basket pour suivre Jésus": un jeune joueur de NBA plaque tout pour devenir pasteur

AJ Griffin n'ira pas plus loin en NBA. Le jeune Américain de 21 ans avait déjà confirmé son souhait de raccrocher, mais il a désormais détaillé ses plans dans une vidéo publiée sur YouTube. Drafté en NBA en 2022, il a finalement décidé de changer d'avis pour devenir pasteur aux États-Unis.

"J’ai abandonné le basket pour suivre Jésus", raconte notamment Griffin dans cette vidéo d'annonce. Il a ensuite justifié sa décision, estimant qu'il ne fallait pas le juger pour cette démarche, qui peut en surprendre quelques-uns. "Je sais qu’aux yeux de beaucoup de personnes, ça ressemble à un échec, mais je tiens à vous dire que je suis tellement excité et enthousiaste, parce que je peux vraiment servir Dieu totalement. Laisser tomber le basket me permet de devenir pasteur à plein temps et de vraiment servir le Seigneur de tout mon cœur et de tout mon temps", a-t-il précisé.