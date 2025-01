"Je ne vais pas m'arrêter là": le Bruxellois Romain Van Enis élu "marin de l'année"

Ce samedi 25 janvier se sont tenus les Belgian Sailing Awards 2024. Ils ont été décernés à l’Hôtel de Ville de Bruxelles. Plus de 100 nominations ont été proposées par les fédérations, des clubs et surtout des athlètes, et une short-list a été établie pour finalement proposer des lauréats dans pas moins de 7 catégories.

Le marin de l’année est le jeune Bruxellois Romain Van Enis qui évolue en classe Mini 6.50. Ce sont les plus petits voiliers de course au large au monde. La plupart des skippers professionnels, comme par exemple de nombreux participants au Vendée Globe ont démarré leur parcours en Mini 6.50.