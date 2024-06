Jente Hauttekeete content de sa 8e place: "Espérons que ce sera suffisant pour Paris"

"J'ai établi trois records personnels : au 400 mètres, au lancer du javelot et au 1 500 mètres. Dans l'ensemble, je suis très satisfait. Dommage qu'il me manque quatre points pour battre le record de Belgique de Thomas Van der Plaetsen chez les Espoirs (U23), mais c'est secondaire."

Avec son total de points et son classement final, Hauttekeete ne pouvait pas être mécontent. "J'ai eu deux solides coup au moral après le saut en longueur et le lancer du disque, mais tout le reste s'est bien passé", a-t-il résumé.

Grâce au classement mondial, Hauttekeete a encore une chance de se qualifier pour les Jeux Olympiques, mais le calcul est trop complexe pour se prononcer à ce stade.

"Il est très important que je me classe parmi les huit premiers, car cela me permet de gagner des points supplémentaires", a-t-il expliqué. "Pendant le 1500 mètres, j'ai brièvement vu sur le tableau d'affichage en direct que j'étais neuvième, et j'ai fait un sprint pour obtenir cette huitième place. J'espère que ce sera suffisant pour Paris, mais d'un autre côté, Kevin Mayer (le Français détenteur du record du monde, cinquième à Rome) me dépasse, alors il se pourrait bien que de justesse cela ne soit pas le cas."