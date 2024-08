Jérôme Guéry et les cavaliers belges déçus: "On était venu pour un meilleur résultat"

Jérôme Guéry en selle sur Quel Homme de Hus, Gilles Thomas sur Ermitage Kalone et Wilm Vermeir avec IQ van het Steentje ont totalisé 20 points faisant tomber 5 barres, beaucoup trop que pour songer à un podium.

"C'est évidemment une grosse déception, on était venu pour clairement faire un meilleur résultat", a confié Jérôme Guéry qui a fait tomber deux barres en passant comme troisième cavalier belge. "Malheureusement, cela n'a pas commencé comme hier (pour les qualifications), Gilles ouvre avec 8 points, on doit déjà essayer de remobiliser les troupes. Wilm fait un très bon parcours, malheureusement avec une petite faute. Ce qui nous place déjà assez loin avec 12 points. Je rentre sur la piste, je me dis qu'il faut quand même que je finisse en beauté. Mon cheval fait une petite faute en sortie du triple qu'il ne fait normalement pas. Cela me déconcentre très très fort et je fais une grosse erreur de cavalier derrière. Mais bon, les scores étaient déjà joués et il n'y avait plus rien à faire pour espérer une médaille."