Jeux paralympiques: Arnaud Assoumani, prendre l'art par le bras

Assoumani, qui possède plusieurs types de prothèses, des plus discrètes aux plus élaborées, pour le sport ou la vie de tous les jours, a voulu "questionner le rapport au corps et la représentation de soi et de l'autre. Il questionne son propre ressenti".

"C'est intéressant car volontairement, je vais provoquer une réaction".

Mais "il n'y a aucune injonction à dire aux personnes qui ont une agénésie, portez une prothèse", souligne-t-il. "Pour moi c’est le fait de dire, comme un vêtement ou des chaussures, comme le maquillage, si j'ai envie de la porter, je le fais. C'est presque politique."

Habitué depuis plusieurs années à faire de son handicap un moyen d'expression, Arnaud Assoumani aime développer des projets artistiques, mais aussi intervenir dans les écoles.

Ainsi, "on passe d’un objet médicalisé qui remplace un bras vers un objet original et coloré, qu'on aime ou pas mais on ne juge plus directement la prothèse", détaille le para-athlète, qui ne s'était "pas rendu compte de la puissance que cela pouvait générer" chez les plus jeunes.

"C'est un outil d’ouverture au dialogue et c’est tout l'enjeu", ajoute t-il.

Avec Dimitry Hlinka, il souhaite désormais créer une autre prothèse, "plus organique, autour du bois et de la laque japonaise pour l'an prochain", année de Jeux paralympiques et d'une exposition retraçant leur projet commun.

En attendant, Arnaud Assoumani continue de porter sa prothèse artistique, "assez régulièrement, en conférences, en soirée" et est heureux de voir "la réaction des gens".

Parfois "ils vont être mal à l'aise, mais je suis content de provoquer cela". Et "je me suis fait payer des cafés avec!".