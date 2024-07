JO-2024: Stephen Curry, meneur en quête du seul titre qui lui manque

Partager:

Thomas COEX À la recherche de la médaille d'or olympique qui manque à son immense palmarès, Stephen Curry, considéré comme l'un des meilleurs meneurs de l'histoire, voudra lancer son tournoi contre le Soudan du Sud mercredi (21h00) au Stade Pierre-Mauroy, après un premier match discret. Double champion du monde (2010, 2014), quadruple champion NBA (2015, 2017, 2018, 2022) avec sa franchise de toujours, les Golden State Warriors, MVP de cette ligue nord-américaine deux fois (2015,2016) et MVP des finales en 2022, Curry s'est déjà bâti un des plus beaux palmarès de l'histoire du basket.

Mais toujours pas de médaille d'or olympique dans cette armoire à trophées hallucinante, à cause de contextes défavorables selon le N.4 de "Team USA": "En 2012, je n'avais pas le niveau pour être sélectionné. En 2016, je venais de disputer les finales de la NBA et je ne me sentais pas d'enchaîner avec la saison suivante derrière. Et en 2020, c'était l'année du Covid-19, ce n'était pas le bon moment." Fabrice COFFRINI Il est donc grand temps, à 36 ans, que "le chef" Curry cuisine aux Jeux olympiques aux côtés de LeBron James et de son ancien coéquipier Kevin Durant. "J'y pense depuis des années, j'ai vu les gars le faire, KD quatre fois, je suis heureux de représenter mon pays, de participer aux célébrations, de défiler sur la Seine, disait-il quelques jours avant le début du tournoi. C'est bien plus que du basket." - "Un peu nerveux" - Titulaire au sein de cette nouvelle "Dream Team", le meneur de 1,88 m a été en retrait derrière Durant et LeBron lors du choc en ouverture gagné contre la Serbie (110-84) avec onze points (4/8), trois passes en un peu plus de 21 minutes de jeu.

"J'étais un peu nerveux avant le match, jusqu'à l'hymne, a-t-il admis. Mettre ce maillot à ce niveau, ça faisait longtemps que j'attendais cela. C'est pour ça que vous m'avez vu autant à fond de la cérémonie d'ouverture jusqu'à tout à l'heure sur le banc. J'adore!" Curry a tout de même conclu cette démonstration américaine par une de ses spécialités: un tir à trois points loin derrière la ligne sans même regarder le sort du ballon, certain qu'il allait faire trembler les ficelles. - La révolution du tir à trois points - C'est évidemment dans ce registre qu'il est le plus attendu. Tireur de génie, seul joueur à avoir inscrit plus de 3.000 tirs primés au cours de sa carrière en NBA, Curry a révolutionné la façon dont on pratique le basket, déplaçant le centre du jeu de la raquette à la ligne à trois points.