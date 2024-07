JO-2024/rugby à VII: l'attraction Dupont

Sourire pincé aux lèvres, Dupont prend la pose au milieu des joueuses de l'équipe d'Australie, presque gêné d'être sollicité de la sorte par ses homologues, elles aussi victorieuses quelques instants plus tôt de l'étape finale du circuit mondial de rugby à VII à Madrid.

"Un super ambassadeur": figure du rugby français et mondial, Antoine Dupont, en quête d'or olympique à partir de mercredi au Stade de France, a apporté un formidable coup de projecteur au VII, une discipline habituellement peu médiatisée.

L'instantané est révélateur du pouvoir d'attraction du demi de mêlée du Stade toulousain, considéré comme l'un des meilleurs joueurs actuels de la planète et même l'un des meilleurs de l'histoire de son sport.

Mais les lignes ont bougé avec l'arrivée dans le décor de "Superdupont", acclamé par le public à chacune de ses apparitions sur les écrans géants et suivi comme son ombre par les journalistes.

- "Il ne laisse pas indifférent" -

Patrick T. Fallon

"Quand on apprend qu'il y a quasiment plus de monde pour le voir faire un entraînement (avec les septistes) que pour des conférences de presse du Tournoi des six nations, c'est presque flippant", s'étonnait en janvier son entraîneur à Toulouse Ugo Mola.

"Mais c'est la réalité d'Antoine Dupont. C'est un garçon qui ne laisse pas indifférent", avait-il développé. "On va tout faire pour l'accompagner, le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il continue à attirer l'intérêt des médias et des foules et mettre en lumière ce sport qui en a besoin".