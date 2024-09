John-John Dohmen et Felix Denayer pas repris dans un premier groupe de 34 joueurs

Les deux joueurs ne font pas partie d'un noyau élargi appelé à préparer le projet 'JO Los Angeles 2028'.

"Ces deux joueurs n'ont pas fermé la porte. Ils prennent un peu de recul et sont en quelque sorte en pause", a précisé Serge Pilet, directeur général de la fédération belge de hockey. "Nous allons commencer avec un groupe élargi où une chance est donnée à beaucoup de jeunes. S'il s'avère que nous avons encore besoin à un moment de John-John et Félix, on verra à ce moment-là. Ce qui est sûr c'est que nous perdons définitivement Florent Van Aubel et Loïc Luypaert. C'est une génération dorée qui s'en va.; on peut nous en parler comme ça. Un nouveau challenge se présente pour essayer de réussir le même parcours avec un nouveau groupe. L'Euro 2025 risque de tomber un peu tôt, l'objectif est une médaille pour la Coupe du monde en Belgique (à Wavre) en 2026. Il faudra être un peu patient, mais les ambitions du hockey belge ne sont certainement pas revus à la baisse."

Shane McLeod de retour comme coach principal des Red Lions n'a pas fermé la porte non-plus, mais s'est montré moins optimiste quant à un éventuel retour. "C'est assez improbable", a commenté le Néo-Zélandais après la conférence de presse.