Julie Vanloo et les Mystics battent Phoenix et entretiennent l'espoir de playoffs

Julie Vanloo et les Washington Mystics entretiennent l'espoir de se qualifier pour les playoffs de la WNBA, la ligue nord-américaine de basketball. Jeudi, la franchise de la capitale a battu le Phoenix Mercury (77-90), enregistrant sa cinquième victoire sur les six derniers matchs.

Vanloo a joué 20 minutes et inscrit 13 points en faveur des Mystics, avec adresse (5/7 au tir, 3/4 à trois points) et en ajoutant 4 passes décisives et 3 rebonds. Chez le Mercury, les légendes Diana Taurasi (8 points) et Brittney Griner (15 points) n'ont pas suffi à contrer la charge de Washington menée par Karlie Samuelson (19 points).

Cinq équipes se disputent la dernière place qualificative pour les playoffs, tandis que les sept premiers du classement sont déjà assurés d'y participer. Ainsi, Chicago (11 victoires-22 défaites), Atlanta (11v-22d), Washington (11v-23d), Dallas (9v-24d) et Los Angeles (7v-26d) sont les dernières à devoir être fixées sur leur sort. Au total, chaque équipe dispute 40 matchs.

Dimanche, les Washington Mystics recevront la visite du Minnesota Lynx, 3e du classement (24v-9d).