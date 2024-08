Kevin Mayer déclare forfait pour le décathlon des Jeux Olympiques

Le recordman du monde français de décathlon, double champion du monde (2017, 2022) et double médaillé d'argent olympique (2016, 2021) s'est blessé lors du 110 m haies du meeting de Ligue de Diamant à Paris au début du mois de juillet.

Les examens ont révélé immédiatement qu'il s'agissait d'une grave blessure et que sa participation aux Jeux était remise en question. La situation était suivie de près en Belgique, puisque Jente Hauttekeete était classé premier réserviste. Cependant, World Athletics, la fédération internationale d'athlétisme, avait indiqué avoir remplacé trop d'athlètes blessés et qu'elle ne pouvait plus se permettre de faire "trop de concessions".

Le 26 juillet dernier, Olav Spahl, le chef de la délégation belge, a confirmé que le Gantois ne serait pas présent aux Jeux Olympiques malgré le forfait d'un autre concurrent, le Canadien Pierce LePage.

"Jente était sous un statut de premier réserviste, mais sous réserve d'une réallocation par World Athletics", avait-il expliqué.