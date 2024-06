La Belgique s'impose contre la Croatie et se hisse en demi-finales

La Belgique a battu la Croatie (21-13) dans son troisième et dernier match du groupe A du tournoi qualificatif pour la Coupe d'Europe de basket 3x3 de Copenhague samedi au Danemark.

La Belgique, avec Dennis Donkor, Jonas Foerts, Caspar Augustijnen et Vic Van Oosterwyck, a bouclé sa phase de groupe par une victoire contre la Croatie grâce à 10 points de Donkor, 5 de Foerts et Van Oosterwyck et 1 d'Augustijnen.

Après des victoires contre le Danemark (15-10) et l'Italie (21-18), les 3x3 Lions terminent en tête du groupe A. Ils sont donc assurés de disputer les demi-finales contre un des vainqueurs des matches de barrage entre les deuxième et troisième des deux groupes de quatre équipes. En cas de victoire en demi-finale, les joueurs de Christopher Pegg valideront leur ticket pour la Coupe d'Europe, prévue du 22 au 25 août à Vienne en Autriche.