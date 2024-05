La Ligue flamande d'athlétisme devient Atletiek Vlaanderen, mais reste la VAL

"À l'instar du service public Sport Vlaanderen et de plusieurs autres fédérations sportives telles que Tennis Vlaanderen et Basket Vlaanderen, la Ligue flamande d'athlétisme a été rebaptisée en Atletiek Vlaanderen. L'assemblée générale du 23 mars 2024 a donné son accord pour renommer notre fédération après 46 ans", précise-t-elle.

"Il a été décidé de conserver l'abréviation, et ce principalement pour des raisons pratiques et parce que cette abréviation est bien établie parmi les membres, et parce qu'une abréviation telle que "A"' peut prêter à confusion", apprend-on encore.