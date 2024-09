La Néerlandaise Femke Bol sera "presque" chez elle samedi en clôture du Mémorial Van Damme

"Je me sens mieux et je suis prête, sinon je ne serais pas ici", a rassuré Femke Bol en conférence de presse à Bruxelles jeudi, elle qui fut malade déclarant forfait pour la précédente manche à Zürich. "Les Jeux ont demandé beaucoup à mon corps".

Troisième sur 400m haies, en argent sur le relais 4X400m, et en or sur le relais 4X400m mixte à Paris, Femke Bol, 24 ans, est "très enthousiaste de finir la saison à Bruxelles. C'est presque chez moi. Je me souviens l'an dernier après Budapest (et les championnats du monde, ndlr), j'étais vraiment fatiguée, mais l'ambiance et le public ici font que vous oubliez que vous l'êtes. Je veux donner le maximum, parce que c'est dans mon caractère. Je suis perfectionniste, à l'entraînement et en course. Je veux toujours faire le mieux possible, mais c'est plus facile quand on aime ce que l'on fait."