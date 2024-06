La sélection belge provisoire pour les Jeux Olympiques de Paris

BADMINTON (2): Lianne Tan (simple); Julien Carraggi (simple)

BOXE (3): Oshin Derieuw (-66kg) ; Vasile Ustoroi (-57kg), Victor Schelstraete (-92 kg)

CYCLISME SUR ROUTE (4): Remco Evenepoel (course en ligne; contre-la-montre), Wout van Aert (course en ligne; contre-la-montre), Jasper Stuyven (course en ligne), Tiesj Benoot (course en ligne)