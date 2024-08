L'Américain Noah Lyles, 3e du 200 m, annonce souffrir du Covid

"Je voulais courir. On m'a dit que c'était possible, donc je me suis juste tenu à l'écart des autres et j'ai pris tour après tour", a-t-il indiqué, alors qu'il avait couru sa demi-finale mercredi.

"Des trois derniers jours, cette journée a été de loin la meilleure. Je ne peux pas dire que je suis à 100%, mais plutôt à 90 ou 95%."

Le Covid s'est invité aux JO depuis le début des compétitions il y a deux semaines. Dans un bilan en date du 6 août, le système de surveillance de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), "qui analyse les informations des médias et d'autres sources vérifiées, indiquait qu'au moins 40 athlètes olympiques avaient été testés positifs au Covid-19 ou à d'autres maladies respiratoires", indiquait l'OMS mercredi.