Le COIB prend des mesures contre le Covid, mais "personne à Paris n'a été testé positif"

À ce jour, aucun cas de Covid n'a été enregistré parmi les athlètes belges présents à Paris ou dans l'un des villages satellites pour les Jeux Olympiques. C'est ce qu'a annoncé mercredi le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) en réponse à des rapports indiquant que certains sportifs avaient été testés positifs et ne pouvaient donc pas encore se rendre aux Jeux.

Le COIB a déclaré mardi que les médias présents aux Jeux, en contact avec les athlètes et les membres de la délégation belge, devaient désormais porter des masques. Selon Het Laatste Nieuws, "une poignée d'athlètes olympiques ont été testés positifs" et sont actuellement sur une liste d'attente. Ils ne pourront se rendre aux Jeux que s'ils présentent un test négatif. Le médecin en chef du COIB, Johan Bellemans, souligne dans le journal qu'aucun athlète n'est gravement malade et que leur participation n'est pas compromise.

Dans une réaction officielle mercredi, le COIB a déclaré que "les mesures de sécurité sont prises pour garantir la santé des athlètes". "Il s'agit de mesures préventives contre toute forme d'infection, pas seulement le Covid", a-t-il précisé.