Le RSCA Futsal retrouve le Sporting Portugal dans son groupe du Tour Elite

Le club d'Anderlecht sera opposé en effeet au Sporting Portugal, ancien lauréat (en 2019 et 2021) et vice-champion d'Europe en titre, aux Serbes de KMF Loznica-Grad et aux Hongrois de Haladas VSE dans une poule jouée du 28 novembre au 3 décembre à Lisbonne.

Seul le premier de chacun des quatre groupes de quatre se qualifie pour le Final Four début mai dont l'organisation doit encore être attribuée aussi.